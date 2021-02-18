В селе Духовницкого района женщина зарезала слишком назойливого поклонника

Женщина зарезала мужчину в гостях у подруги
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Духовницком районе Саратовской области 39-летнюю женщину арестовали по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью мужчине, от которого тот скончался.
Обвиняемая арестована
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено вечером 8 февраля в селе Григорьевка.
По версии следствия, дама пришла к подруге. Там уже были двое местных жителей. После совместного распития спиртного хозяйка с одним из них уединились, а гостья осталась со вторым. Тот начал оказывать настойчивые знаки внимания, что не понравилось женщине. Она схватила нож, чтобы припугнуть назойливого поклонника, и ударила его в левое плечо.
Раненый мужчина упал и вскоре умер. Судмедэксперт установил, что причиной смерти стало повреждение легкого и пневмоторакс.
ЧП случилось в селе Духовницкого района
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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