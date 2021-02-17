Саратовец взял золото в индивидуальной гонке Кубка Международного союза биатлонистов

Саратовский биатлонист Никита Поршнев выиграл золотую медаль 17 февраля в короткой индивидуальной гонке на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в словацком Осрблье.

Здесь стартовал очередной этап розыгрыша Кубка IBU по биатлону-20/21.

Поршнев показал отличный результат ни разу не промахнувшись на четырех огневых рубежах и финишировал с преимуществом в 13,6 секунды над немецким спортсменом Юстусом Стрелоу.

Никита Поршнев - воспитанник Саратовской спортивной школы олимпийского резерва №3.