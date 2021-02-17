Мэрия Саратова предлагает в частные руки парк в Юбилейном и пруд в Елшанке

Мэрия Саратова

Концепцию возможного использования территории под парк в поселке Юбилейный Волжского района и территорию вокруг пруда Бахчевый разместил 17 февраля сайт мэрии Саратова. Все это хотят передать частникам, потому что у города на это, якобы, нет денег.

Парк Свободы предлагается разместить на участке площадью 450,9 тысяч квадратных метров. От инвестора требуют: пруд с набережной, фонтаны-бассейны, смотровая, детские и спортивные площадки, веревочный и скейт-парки, площадки для настольных игр и занятий гимнастикой, поле для запуска воздушных змеев и авиамоделей, лужайка для пикников, площадка для выгула собак, парашютная вышка. Предполагается возведение парка аттракционов, летнего кинотеатра, кафе, павильонов паркового клуба. В парке необходимо будет проложить асфальтовые и грунтовые дорожки, замостить плиткой набережную пруда, площадь, площадки под арт-объекты, оборудовать спецпокрытием детские и спортивные площадки, а также благоустроить площади под размещение объектов капитального строительства. На территории запроектированы 150 лавочек, два фонтана, малые архитектурные формы и 300 фонарей. Таковы жалания чиновников, а в ответ они дают инвесторам возможность «возвести в парке гостиницу, объекты общественного питания, спортивной и развлекательной инфраструктуры».

Сейчас эта территория в поселке Юбилейный находится в запустении, все эти объекты там предстоит создать с нуля.

Бахчев пруд находится на выезде из Саратова по Московскому шоссе недалеко от строящейся инфекционной больницы и глиняного карьера. Пруд площадью 18,3 га, а также каскад других прудов в начале реки Елшанки, окружает промышленная застройка. Территория рядом с прудами не благоустроена и находится в отдалении от жилых массивов. Здесь кроме самого пруда также ничего нет.

На выделенном участке мэрии необходимо будет возвести объекты для организации отдыха и туризма и создать базу для занятий водными видами спорта (вейксерфинг, сапбординг, флайбординг). Проект предусматривает создание заведений общественного питания, солярия, зоны рыбалки и зон отдыха с беседками. Планируется оборудовать на пруду пирс для катамаранов, установить лебедку для занятий вейкбордингом. Рядом с зонами отдыха нужно создать удобную парковку.

От инвестора также необходимо будет поддерживать гидротехнические сооружения пруда в исправном состоянии.

Напомним, передать частникам чиновники планируют также пруд Семхоз и парк «Солнечный».

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