На балаковской набережной загорелся автомобиль

Сегодня, 17 февраля, в 17:30 поступил вызов в диспетчерскую ГУ МЧС Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, загорелся легковой автомобиль на пересечении Саратовского шоссе и набережной Леонова.

На место происшествия выехали два пожарных расчета. Пожар был оперативно потушен, обошлось без пострадавших.

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