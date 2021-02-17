На балаковской набережной загорелся автомобиль

Сегодня, 17 февраля, в 17:30 поступил вызов в диспетчерскую ГУ МЧС Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, загорелся легковой автомобиль на пересечении Саратовского шоссе и набережной Леонова.
На место происшествия выехали два пожарных расчета. Пожар был оперативно потушен, обошлось без пострадавших.
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