Андрей Воробьев напомнил депутатам от КПРФ о недопустимости нарушения законов

Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев (фракция «Единая Россия») прокомментировал решение комиссии по доходам по ситуации с депутатом от КПРФ Николаем Бондаренко. Напомним, члены комиссии пришли к выводу, что оппозиционер незаконно получает гонорары за выступления в блоге на YouTube с использованием своего служебного положения. Сегодня этот вопрос был рассмотрен на заседание Саратовской областной Думы.

- Вместо того, чтобы решать проблемы жителей своего округа, похоже, наш коллега преследует совсем другие цели. Вместо того чтобы направить свою энергию на благо людей, Бондаренко использует все возможные площадки для личного обогащения. В своих видео блогер сыплет оскорблениями и громкими заявлениями, за которыми ничего не стоит. И под этим предлогом собирает «донаты» от подписчиков и получает гонорары от YouTube за свои выступления.

Согласно федеральному закону, лицам, замещающим госдолжности в Российской Федерации, запрещено получать гонорар за публикации и выступления, связанные с его профессиональной деятельностью. Это касается и тех, кто работает на постоянной основе, и тех, кто на освобожденной, как наш коллега Бондаренко. Отмечу, что если его видеоблог был бы посвящён не относящейся к депутатству теме, вопросов бы не возникло. Он же позиционирует себя в блоге именно как депутат и призывает людей спонсировать его видео.

Этот вопрос подняли на заседании комиссии по доходам, члены которой изучили обстоятельства и также пришли к выводу, что нарушение имеет место. Дальше в вопросе разберется прокуратура. Однако хочу напомнить, что нарушение любых законов, в том числе антикоррупционных, недопустимо ни для кого, особенно для депутатов, – заявил Воробьев.

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