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Директор РАНХиГС Виктор Чепляев поздравил студентов с Днем российских студенческих отрядов

Источник:kp.ru
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Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, директор ПИУ РАНХиГС Виктор Чепляев

Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, директор ПИУ РАНХиГС Виктор Чепляев

Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, директор ПИУ РАНХиГС Виктор Чепляев поздравляет с Днем российских студенческих отрядов.

- Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем российских студенческих отрядов!

Движение студенческих отрядов стало уникальным масштабным явлением в жизни нескольких поколений молодежи нашей страны. Благодаря работе в стройотряде десятки тысяч юношей и девушек получили возможность не только овладеть определенными профессиональными навыками и получить новые компетенции, но и приобрести огромный опыт самореализации, пройти школу дружбы, утвердить в себе лучшие человеческие качества – ответственность, отзывчивость, взаимопомощь, неравнодушие.

Сегодня студотрядовское движение продолжает славные традиции старших поколений. Бойцы студенческих отрядов участвуют во всероссийских стройках, помогают в возведении транспортной и социальной инфраструктуры, работают на производстве и в сельском хозяйстве, вносят свой вклад в воспитание подрастающего поколения. Это, безусловно, школа жизни, время открытий, приобретений и творчества. В сообществе друзей и единомышленников вы своим трудом принесете пользу людям, нашей стране.

Желаю всем участникам и ветеранам стройотрядовского движения крепкого здоровья, счастья, плодотворной работы, неисчерпаемой энергии и новых успехов на благо нашей Отчизны! – сказал он.

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