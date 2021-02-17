Директор РАНХиГС Виктор Чепляев поздравил студентов с Днем российских студенческих отрядов

Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, директор ПИУ РАНХиГС Виктор Чепляев

Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, директор ПИУ РАНХиГС Виктор Чепляев поздравляет с Днем российских студенческих отрядов.

- Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем российских студенческих отрядов!

Движение студенческих отрядов стало уникальным масштабным явлением в жизни нескольких поколений молодежи нашей страны. Благодаря работе в стройотряде десятки тысяч юношей и девушек получили возможность не только овладеть определенными профессиональными навыками и получить новые компетенции, но и приобрести огромный опыт самореализации, пройти школу дружбы, утвердить в себе лучшие человеческие качества – ответственность, отзывчивость, взаимопомощь, неравнодушие.

Сегодня студотрядовское движение продолжает славные традиции старших поколений. Бойцы студенческих отрядов участвуют во всероссийских стройках, помогают в возведении транспортной и социальной инфраструктуры, работают на производстве и в сельском хозяйстве, вносят свой вклад в воспитание подрастающего поколения. Это, безусловно, школа жизни, время открытий, приобретений и творчества. В сообществе друзей и единомышленников вы своим трудом принесете пользу людям, нашей стране.

Желаю всем участникам и ветеранам стройотрядовского движения крепкого здоровья, счастья, плодотворной работы, неисчерпаемой энергии и новых успехов на благо нашей Отчизны! – сказал он.

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