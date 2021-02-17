Кудинов: благодаря инициативам Вячеслава Володина была прекращена точечная застройка в Саратове

Депутат Саратовской городской Думы («Единая Россия») Дмитрий Кудинов поддержал инициативы спикера Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина по развитию Саратова, в том числе в сфере регулирования градостроительной деятельности и прекращения точечной застройки. Со своей стороны, стараемся в постоянном режиме вести планомерную работу по совершенствованию правового поля муниципалитета в этой сфере.

- Совсем недавно мы утвердили новую редакцию Правил землепользования и застройки Саратова, в которой учтено регулирование высотности зданий, обеспеченности жилой застройки объектами социальной сферы и инфраструктуры, благоустройства прилегающих территорий. Сейчас на рассмотрении депутатов находится проект изменения структуры городской администрации в части внедрения так называемого «двойного фильтра» при принятии решений, касающихся управления земельными ресурсами и градостроительного регулирования. Одна из главных задач – исключить существовавшую ранее практику, связанную с изменением вида разрешенного использования земельных участков. При этом мы учитываем важность сохранения уникального исторического облика центра нашего города и создания комфортной среды обитания на всей территории муниципалитета, но и осознаем необходимость качественной замены непригодных для использования зданий.

Мы надеемся и на дальнейшее усовершенствование законодательства в этой сфере на федеральном уровне, как это уже произошло благодаря кропотливой работе Вячеслава Викторовича в области долевого строительства, что позволило исключить практику, которая ранее приводила к возникновению обманутых дольщиков. Уверен, что совместные усилия нормотворческих органов всех уровней от муниципального до федерального дадут синергетический эффект и повысят качественный уровень городской застройки, позволят сделать Саратов современным, комфортным, уютным городом, - отметил Кудинов.

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