В Саратовской области резко снизилось число уголовных дел против бизнесменов

Михаил Петриченко, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Саратовской области выступил 17 февраля с докладом в областной думе.

По итогам третьего квартала 2020 года ситуацию в малом и среднем бизнесе сами предприниматели оценивали как «стагнация». Не хватало немного, одного процентного пункта, чтобы перейти в раздел «умеренный рост» – таков индекс МСП, который измеряется сейчас в каждом регионе. Итоги года будут известны в марте.

- Выручка у предпринимателей росла, но фонд зарплат – нет. При этом сохранение прежнего объема зарплат достигалось за счет сокращения персонала, – заявил Петриченко.

Он отметил, что в минувшем году в регионе возбудили в два раза меньше уголовных дел в отношении предпринимателей, чем в 2019 году.

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