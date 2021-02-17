До конца февраля поездки в купе можно совершить за полцены

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До 28 февраля 2021 года Приволжский филиал АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») предлагает совершать поездки в купейных вагонах со скидкой 50% при оформлении проездного документа на верхние места. Акция действует в период продажи билетов до 18 февраля 2021 года.

Дисконт распространяется на поезда местного формирования, в том числе, сообщением:

- № 5(Ж) Астрахань – Москва;

- № 5 (Г) Москва – Астрахань (кроме 20 февраля);

- № 15(Ж) Волгоград – Москва (кроме 23 февраля);

- № 15(Й) Москва – Волгоград (кроме 20 февраля);

- № 47(Й) Москва – Балаково (кроме 20 февраля);

- № 137/138 Саратов – Москва, Москва – Саратов;

- № 109(А) Санкт-Петербург – Астрахань;

- № 147(Ж) Астрахань – Нижневартовск;

- № 147(Е) Нижневартовск – Астрахань.

Полный список направлений, включенных в акцию, а также условия ее проведения размещены на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции». Предложение не действует одновременно с другими тарифами и скидками, а также при оформлении проездных документов по детскому тарифу и для организованных групп.

Приобрести билеты можно в билетных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

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Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. В скоростных поездах, время следования которых не превышает 5 часов, ношение масок пассажирами является обязательным. При необходимости маски и перчатки можно приобрести в вагоне у поездной бригады или в пригородных кассах.

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