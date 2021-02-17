Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Имущество завода «РМК» в Саратове будет защищать охранное предприятие

Прокуратура начала проверку ситуации на заводе
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий
Начата проверка соблюдения прав коллектива завода "РМК"

Начата проверка соблюдения прав коллектива завода "РМК"

Фото: Екатерина Семенова

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко поручил организовать проверку ситуации на АО «АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций».

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, будет проверено соблюдение прав работников предприятия.

- Ситуация остается сложной, отстранение арбитражным судом конкурсного управляющего не позволяет разрешить возникшие разногласия между кредиторами, — отметили в прокуратуре области.

Сейчас Арбитражный суд запретил вывоз имущества и продукции с территории завода до тех пор, пока не будет назначен конкурсный управляющий. Исключение сделано только для продукции, изготовленной по договору с ООО «МТК».

Также для сохранения залогового имущества суд разрешил допустить на территорию завода сотрудников охранного предприятия «Кедр-Защита».

- В ходе проверки прокуратурой будет проведена встреча с трудовым коллективом и дана оценка действиям участников возникшего конфликта, — отметили в прокуратуре.

Напомним, «Комсомолка» неоднократно писала о ситуации на заводе «РМК».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.