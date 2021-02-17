Имущество завода «РМК» в Саратове будет защищать охранное предприятие

Начата проверка соблюдения прав коллектива завода "РМК" Фото: Екатерина Семенова

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко поручил организовать проверку ситуации на АО «АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций».

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, будет проверено соблюдение прав работников предприятия.

- Ситуация остается сложной, отстранение арбитражным судом конкурсного управляющего не позволяет разрешить возникшие разногласия между кредиторами, — отметили в прокуратуре области.

Сейчас Арбитражный суд запретил вывоз имущества и продукции с территории завода до тех пор, пока не будет назначен конкурсный управляющий. Исключение сделано только для продукции, изготовленной по договору с ООО «МТК».

Также для сохранения залогового имущества суд разрешил допустить на территорию завода сотрудников охранного предприятия «Кедр-Защита».

- В ходе проверки прокуратурой будет проведена встреча с трудовым коллективом и дана оценка действиям участников возникшего конфликта, — отметили в прокуратуре.

Напомним, «Комсомолка» неоднократно писала о ситуации на заводе «РМК».

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