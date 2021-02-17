Коммунисты поблагодарили депутатов Саратовской областной думы за рекламу перед выборами

В Саратовской областной думе обсудили поведение депутатов Фото: Александр Уриевский

В Саратовской областной думе обсудили нарушение депутатской этики депутатами Николаем Бондаренко и Александром Анидаловым.

Соответствующие обращения поступили от депутатов Сергея Гладкова и Юлии Литневской.

Мандатная комиссия рассмотрела факт участия представителей КПРФ в несанкционированном митинге 31 января 2021 года.

Депутат Николай Бушуев зачитал документ о нарушении со стороны депутатов. По мнению мандатной комиссии, акции, в которых участвовали депутаты, были на территории перед думой, где митинг не согласовывали.

Коммунисты поинтересовались, если нет решения суда, то в чем их нарушение.

Бушуев ответил, что административную уголовную ответственность определяет суд. А в документе идет речь о нарушении не закона, а этики поведения депутата.

Коммунисты апеллировали к тому, что они не участвовали в митинге, а встречались с избирателями. Но большинство областных депутатов сочли это лукавством.

Александр Анидалов в своем выступлении поблагодарил думское большинство ЕР за отличный старт для избирательной кампании Бондаренко и раздал по этому поводу членам президиума леденцы.

Александр Анидалов раздал коллегам леденцы Фото: Александр Уриевский

Зампред облдумы Алексей Антонов демонстративно собрал конфеты и выбросил в мусорное ведро.

Он заявил, что депутаты Бондаренко и Анидалов на митинге явно и осознанно использовали протестные настроения для своих будущих выборов в Госдуму. И сегодняшние объяснения «можно только в пьяном угаре придумать».

Депутат Литневская предложила вызвать для представителей КПРФ санитаров и заявила, что коммунисты вели людей на штурм отделения полиции.

- Хайп и самолюбование, — назвала она поведение депутатов от КПРФ.

Депутат Андрей Воробьев предложил коммунистам поработать волонтерами в больницах.

- А своим поведением вы бросаете тень на всех депутатов, — считает он.

Депутат Гладков сравнил действия Анидалова и Бондаренко с нагадившим котом, которого тычут мордой в лужу.

Бондаренко в ответ заявил, что все разговоры о нарушении им депутатской этики идут ему только в пользу.

В результате постановление о нарушении этики депутатами Бондаренко и Анидалова принято большинством депутатов.

Теперь эту информацию собираются официально опубликовать в СМИ.

Коммунисты считают, что обсуждение темы идет им только на пользу Фото: Александр Уриевский

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