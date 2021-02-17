За сутки саратовцы отдали мошенникам 726 тысяч рублей

Саратовцы за сутки перевели мошенникам 726 тыс. рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД, в Заводском районе 270 тыс. рублей лишился 34-летний мужчина. Деньги он отдал после звонка якобы сотрудника службы безопасности банка. Тот говорил, что неизвестные пытаются оформить на гражданина кредит. Мужчина взял займ на ту же сумму и перечислил его на «безопасные» счета.

По той же схеме обманули 44-летнего жителя Ленинского района, но он потерял уже 300 тыс. рублей.

Полицейские возбудили уголовные дела.

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