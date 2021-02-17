Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

За сутки саратовцы отдали мошенникам 726 тысяч рублей

Аферисты представлялись работниками службы безопасности банков
Ольга СимоноваОльга Симонова
КомментироватьОставить комментарий

Саратовцы за сутки перевели мошенникам 726 тыс. рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД, в Заводском районе 270 тыс. рублей лишился 34-летний мужчина. Деньги он отдал после звонка якобы сотрудника службы безопасности банка. Тот говорил, что неизвестные пытаются оформить на гражданина кредит. Мужчина взял займ на ту же сумму и перечислил его на «безопасные» счета.

По той же схеме обманули 44-летнего жителя Ленинского района, но он потерял уже 300 тыс. рублей.

Полицейские возбудили уголовные дела.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

Криминал