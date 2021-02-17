Саратовский чиновник оштрафован за оплаченное вперед приемки асфальтирование Театральной площади

Саратовский чиновник оштрафован за оплаченные вперед приемки работы по асфальтированию Театральной площади.
По постановлению прокуратуры Саратова зампред комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городской администрации оштрафован за нарушение порядка оплаты работ по ремонту асфальта на Театральной площади.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве региона, в июле 2019 года между местными чиновниками и подрядчиком был заключен соответствующий контракт суммой более 12 млн рублей.
Проверка показала, что работы оплатили до их приемки.
За это чиновника наказали рублем — он отдал 30 тыс. рублей.
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