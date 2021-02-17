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Саратовский чиновник оштрафован за оплаченное вперед приемки асфальтирование Театральной площади

Сумма штрафа составила 30 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Саратовский чиновник оштрафован за оплаченные вперед приемки работы по асфальтированию Театральной площади.

По постановлению прокуратуры Саратова зампред комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городской администрации оштрафован за нарушение порядка оплаты работ по ремонту асфальта на Театральной площади.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве региона, в июле 2019 года между местными чиновниками и подрядчиком был заключен соответствующий контракт суммой более 12 млн рублей.

Проверка показала, что работы оплатили до их приемки.

За это чиновника наказали рублем — он отдал 30 тыс. рублей.

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