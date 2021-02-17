В Саратовской области начали проводить реабилитацию детей на дому

Состоялась пресс-конференция на тему реабилитации детей Фото: Антон Угольков

В «Комсомольской правде» — Саратов» 17 февраля прошла пресс-конференция «Предоставление реабилитационных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях социального обслуживания области». Участие в ней приняли: Наталья Обрежа, заместитель министра труда и социальной защиты, Валерия Ушакова, директор ГБУ «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», Оксана Егорова, директор ГАУ «Марксовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».

Наталья Обрежа рассказала, что разрешение на работу стационаров является долгожданным. Несмотря на то, что с 10 августа был открыт амбулаторный прием, не для всех он был актуален.

- Не каждому это подойдет, скорее всего, только для тех, кто живет в тех же населенных пунктах, где расположены наши центры. Их четыре: в Саратове, Марксе, Вольске и Ершове, — отметила она.

Наталья Обрежа, заместитель министра труда и социальной защиты Фото: Антон Угольков

По ее словам, реабилитация имеет эффект, когда проводится непрерывно, поэтому отказ от стационарной работы может негативно сказаться на здоровье детей.

Тем не менее специалисты подведомственных учреждений освоили формат работы в удаленном режиме, начала развиваться реабилитация на дому.

- Вырабатывается механизм, позволяющий передавать родителям детей, нуждающихся в реабилитации, необходимое оборудование для проведения мероприятий в домашних условиях, — сказала Наталья Обрежа.

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