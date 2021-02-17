В Парке покорителей космоса посадили шиповник

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В Парке покорителей космоса в Энгельсе высадили шиповник.
-Это растение олицетворяет языки алого пламени при взлете ракеты, — отметили в пресс-службе парка.
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Направление света источников декоративного освещения, установленных в клумбах, можно изменять, подсвечивая цветущую растительность. Ночью с такой подсветкой клумба будет напоминать огненное зарево.
Растения подобраны так, чтобы посетители в любое время года могли наслаждаться яркими красками.
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