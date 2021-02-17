На заседании Саратовской облдумы депутаты обсудили игру World of Tanks

Депутаты обсудили обязанность декларировать свои доходы Фото: Александр Уриевский

Депутаты Саратовской областной думы на заседании 17 февраля внесли изменения в свои постановления, которые описывают обязанности декларировать и публиковать в открытом доступе данные о доходах чиновников и депутатов.

Сведения о цифровых финансовых активах и цифровой валюте должны учитываться в данных об их доходах.

Депутат Александр Анидалов попросил дать ему исчерпывающий список того, что нужно декларировать. Ему пояснили, что полный список уже есть в федеральном законе.

- Кто в «Танки» играет, там танками расплачиваются иногда, это тоже считается? Это же волюнтаризм, любой цифровой актив могут теперь предъявить как нарушение декларации, — предположил Анидалов.

Его коллега Александр Нараевский признался, что играет в «Танки», у него есть там аккаунт, нужно ли его декларировать?

Докладывающий вопрос депутат Николай Бушуев заявил, что не надо. А по всем спорным вопросам порекомендовал обращаться в юридические конторы.

То же самое касается различных онлайн-бирж.

Но кто будет подтверждать и каким образом — осталось неясным.

- Я так понимаю, КПРФ интересуют «танчики». Вам пояснили, что не интересуют ваши «танчики» никого. Насчет «Альпари» не знаю. Это незнакомые нам вещи, мы в такое не играем, — прокомментировал ситуацию вице-губернатор Игорь Пивоваров.

Прокурор Иван Гусев пояснил, что ведомство дало положительное заключение на этот законопроект, все подробности есть в федеральном законе.

Закон принят в результате большинством, коммунисты проголосовали против.

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