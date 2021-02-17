Семеро парней и 15-летняя девочка держали в страхе супермаркеты Балакова

В Балакове Саратовской области будут судить группу из семи парней и одной девушки в возрасте 15, 16, 17 и 18 лет.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их обвиняют в разной степени в кражах, грабежах, незаконном хранении наркотиков, умышленном причинении легкого вреда здоровью. В «копилке» злоумышленников итого 15 преступлений.

Следствие считает, что с января по июль 2020 года компания, в которой была 15-летняя девушка, обворовывала и грабила супермаркеты. Подростки тащили все: от продуктов и бытовой химии до одежды и аксессуаров к сотовым телефонам. В одном случае добычей стала электрошашлычница. Сумма похищенного варьировалась от нескольких сотен рублей до десяти тысяч.

Кроме того, жертвами становились и люди. Например, в феврале прошлого года на улице Факел Социализма парни напали на 12-летнего мальчика и отняли две тысячи рублей. А в марте двое из парней ограбили знакомого, забрав у него телевизор за пять тысяч рублей.

В июле 2020 года старший из группы, 18-летний юноша, избил незнакомца на Саратовском шоссе. Он несколько раз ударил того деревянной палкой. Ранее этого парня задерживали за хранение наркотиков, кроме того, он попался на краже 14 тыс. рублей у своего отчима.

Личности подозреваемых были установлены сотрудниками полиции Балакова. Следователи СК направили представления в учебные заведения подростков.

Пятеро из задержанных признали вину и раскаялись. Семь обвиняемых отпущены под подписку о невыезде, а 18-летний парень — арестован.

Дело направлено в суд.

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