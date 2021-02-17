Михаил Исаев признал ошибки в застройке Саратова

Глава Саратова Михаил Исаев прокомментировал точечную застройку в городе.

Об этом он написал на своей странице в Instagram после того, как председатель Государственной думы Вячеслав Володин раскритиковал схемы застройки в городе.

По словам Исаева, сейчас «предпринимаются все возможные меры для искоренения точечной застройки». Причем такая задача была поставлена еще несколько лет назад.

- Тогда профильные ведомства начали работу над разработкой местных нормативов градостроительного проектирования, в которых подробно отражены все требования к возведению объектов в областном центре, а также благоустройству прилегающей территории, — заявил глава Саратова.

Он отметил правоту Вячеслава Володина, который ранее заявил, что застройка коррумпирована.

- Точечная застройка — она в основе вся, если хотите, коррумпированная. Потому что невозможно получить в центре города участки. Невозможно, — заявил Вячеслав Володин.

- Спикер Госдумы Вячеслав Викторович Володин абсолютно прав, заявив, что несколько лет назад имела место быть практика по изменению видов разрешенного использования земельных участков. Однако на протяжении последних трех лет в Саратове подобные соглашения не заключаются. Весь этот период в областном центре не прекращается инвентаризация земельных участков и возвращение их в собственность при использовании не по назначению, в том числе с целью последующей компенсации ущерба, нанесенного бюджету годами ранее, — сказал Михаил Исаев.

Он напомнил о кадровых изменениях в мэрии и ряде управленческих решений. Это должно привести к появлению «двойного фильтра» для прохождения документов, связанных с имуществом.

В ряд ситуаций, касающихся вопросов застройки, вмешаются надзорные органы. Задача муниципалитета — не повторить ошибок, которые были допущены в прошлые годы, — заявил Исаев.

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