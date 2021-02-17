В поселке под Балашовом мужчина растлил девятилетнюю падчерицу

В Балашовском районе Саратовской области 37-летнего мужчину признали виновным в растлении несовершеннолетней.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, было доказано два эпизода преступления.

Мужчина жил в поселке Балашовского района с женой и падчерицей и 27 октября 2020 года у себя дома сексуально надругался над девятилетней девочкой. Ее мать в это время была на работе.

4 ноября он повторил преступление, когда снова остался с девочкой наедине. После этого она сбежала к бабушке и обо всем рассказала. Та сообщила ее матери, а от нее стало известно полиции.

Злоумышленник попытался скрыться, но родственники сумели его задержать и передали правоохранителям.

Свою вину мужчина полностью признал и раскаялся. Суд отправил его в колонию строгого режима на 14 лет.

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