Саратовские энергетики готовятся к паводку

В Саратовской области ожидается паводок

В Саратовской области прогнозируется паводок.

Как сообщили «КП-Саратов» в АО «Облкоммунэнерго», ведется подготовка электрических сетей в городах региона.

Утвержден план подготовки и проведения противопаводковых мероприятий. В каждом филиале энергокомпании будет создана соответствующая комиссия для взаимодействия с МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления.

Будет составлен перечень объектов электросетевого хозяйства, который попадает в зону прогнозируемого затопления, определен график круглосуточных дежурств инженерно-технического персонала. Это должно быть сделано уже до конца февраля.

Будут выполнены отводы для стока вод от распределительных устройств, укреплены опоры воздушных линий. К трансформаторным подстанциям, где имеется риск проникновения паводковых вод, будет подвезен песок. Сейчас специалисты проверяют работу водооткачивающего оборудования. Запланированы внеплановые тренировки оперативно-выездных бригад по устранению аварийных ситуаций.

На весь период весеннего паводка будут организованы круглосуточные внеочередные осмотры трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, находящихся на потенциальных территориях подтопления, а также линий электропередач в оползневой зоне. Предусмотрены дополнительные оперативно-выездные бригады.

Большое внимание уделено электроснабжению социально значимых объектов — предусмотрена возможность резервного питания от альтернативных источников по сети 0,4 кВ.

- В этом году зима порадовала обильным выпадением осадков. С весенним потеплением мы можем столкнуться с резким прохождением талых вод. Поскольку до календарной весны остается совсем мало времени, мы должны максимальную обеспечить безопасность и надежность электроснабжения наших потребителей в период весеннего паводка, — подчеркнул генеральный директор предприятия Александр Качалов.

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