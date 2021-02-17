«Саратов-Агро.2021» начнет работу 18 февраля

Открывается Агропромышленный форум в Саратове Фото: Екатерина Семенова

В Саратове состоится 4-й Агропромышленный форум «Саратов-Агро. 2021».

Мероприятие начнет работу 4 февраля в Историческом парке «Россия – Моя история» при поддержке министерства сельского хозяйства.

- Это комплексное специализированное выставочное мероприятие, направленное на решение задач в сфере сельского хозяйства. Целью проекта является обмен передовым опытом, внедрение современных технологий в агропромышленное производство, развитие науки и инновационной деятельности в агропромышленном комплексе, создание эффективной коммуникационной площадки для подготовки саратовских сельхозпроизводителей к успешному началу нового сезона, – отметили организаторы.

Участие в форуме примут 77 компаний из 16 регионов России: Волгоградской, Воронежской, Кировской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Курской, Омской областей, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Татарстан.

Запланирована обширная деловая программа, которая включает в себя заседание коллегии Минсельхоза по вопросу «Итоги работы АПК в 2020 году. Стратегия и тактика проведения весенне-полевых работ в 2021 году», а также зерновую конференцию «Рынок зерна – новые возможности».

Форум начнет работу 18 февраля в 10 часов утра и продлится до 16 часов 19 февраля.

Информационные партнеры форума:

- газета «Крестьянский Двор», Саратов;

- телеканал «Саратов 24»;

- Кит-Медиа холдинг, Саратов;

- издательский Дом «Волга-Медиа», Саратов;

- СОГ «Регион 64», Саратов;

- информационно-аналитический портал «ВЭД24.РФ».

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