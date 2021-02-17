Панков: Развитие моногородов помогает улучшить условия жизни людей

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Депутат Госдумы Николай Панков принял участие в заседании Экспертного совета по устойчивому развитию моногородов. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов». По словам депутата, проблем у моногородов довольно много, и большинство из них системные.

- Убежден в необходимости проведения таких встреч. Они помогают улучшать условия жизни людей, решать проблемы жителей. И таким образом улучшать экономику региона в целом.

От области в совещании приняли участие представители министерства экономического развития, предприятия Вольского и Петровского муниципальных районов. Скажу, что коллеги подробно обозначили наиболее сложные моменты и дали свои предложения по решению проблем.

Больше всего трудностей, как правило, связано с получением заёмных средств на реализацию различных проектов. Но также нельзя не отметить проблемы инженерной и транспортной инфраструктур, нехватки мощностей, износа сетей. Проблемы нехватки дорог и их ненадлежащего качества. Не раз об этом говорил.

Убежден, что совместными усилиями мы сможем не только обозначить круг первоочередных задач, но и проработать варианты решения указанных проблем. Чтобы решить главную задачу — повышение качества жизни людей, — отметил Панков.

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