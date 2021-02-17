Мужчина до смерти забил бывшего своей сожительницы

Мужчина забил бывшего приятеля своей сожительницы у него дома Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове Саратовской области арестован 38-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в причинении смертельных травм бывшему своей сожительницы.

Мужчина был взят под стражу Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, днем 5 февраля он вместе со своей дамой сердца отправились к ее бывшему сожителю на улицу Комарова. Женщина решила забрать оттуда свои вещи, но поссорилась с хозяином квартиры.

38-летний мужчина не остался в стороне и заступился за женщину, на что получил поток брани. Не стерпев такого, обвиняемый ударил его локтем в лицо.

После этого он вышел из подъезда, однако уже не улице услышал крик женщины о помощи и побежал обратно. Оказалось, что бывший держит ее, не выпуская. Чтобы освободить сожительницу, мужчина ударил агрессора кулаком в лицо и принялся добивать лежачего.

Пострадавшего обнаружили соседи, которые вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали, но 6 февраля он скончался. Установлено, что причиной смерти стала тупая травма головы, перелом свода черепа, кровоизлияние в мозг.

Пострадавший умер в больнице Фото: СУ СКР по Саратовской области

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