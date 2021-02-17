Двое мужчин и женщина умерли от коронавируса в Саратовской области за сутки

Три человека скончались от коронавируса в Саратовской области за сутки.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения области, это двое мужчин и женщина.

Все они имели хронические патологии.

У 53-летнего мужчины был сахарный диабет, хронический панкреатит, тубулоинтерстициальный нефрит, ишемическая болезнь сердца. Пациент 31 день провел в стационаре, из которых 28 – на аппарате ИВЛ.

У 57-летнего мужчины выявлена гипертрофическая кардиомиопатия.

Женщина в возрасте 83 лет страдала сердечной недостаточностью, поливалентной анемией, хронической цереброваскулярной болезнью.

Всего в регионе от коронавируса умерли уже 612 человек.

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