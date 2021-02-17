Две иномарки мешают коммунальщикам на 1-й Дачной в Саратове

Фото ООО «КВС»
На 1-й Дачной в Саратове припаркованные автомобили мешают коммунальщикам начать выполнять работы.
- Daewoo Nexia с госномером х677ос64 и Renault с госномером т945тв64 стоят на улице Наумовская, 21/29, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Тех, кто знает владельцев, просят позвонить в контакт-центр предприятия по номеру (8452) 32-00-00.
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