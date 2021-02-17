Саратовским бизнесменам снизили налоги

Валерий Радаев, губернатор Саратовской области Фото: Александр Уриевский

В Саратовской областной думе на заседании 17 февраля приняли изменения в закон об установлении дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий предпринимателей. Это касается отраслей, оказавшихся в зоне риска из-за распространения коронавируса — в сфере пассажирских и грузовых перевозок, общественного питания, гостиничного бизнеса, туризма, культуры, досуга и спорта.

В 2021 году для них установили ставку налога с базой «доходы» — 2 вместо 6%, с базой «доходы» минус «расходы» — 7,5 вместо 15%.

Это возможно только для тех организаций, где численность работников осталась не менее 80% от той, что была в налоговой отчетности за предыдущий период.

Депутат Зинаида Самсонова заявила, что изменения в налоговой сфере привели к огромным потерям для малых и средних предпринимателей. Отмена ЕНВД, введение маркировки и т. д. привело к потерям сотен миллионов рублей для предпринимателей. Предлагаемые меры поддержки не компенсируют их.

Представители КПРФ заявили, что меры поддержки — только подачки. А губернатор должен отвечать за то, что на все не хватает денег.

- Ни у кого не получится искать крайнего в темной комнате, не вам меня учить, — заявил Радаев на заседании облдумы в адрес депутата Бондаренко, который начал фантазировать на тему перераспределения бюджетных денег.

Законопроект был принят единогласно.

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