Областной бюджет недополучит 36 млн рублей из-за поддержки бизнеса в пандемию

В областной думе обсудили налоговые льготы предпринимателям Фото: Александр Уриевский

В Саратовской областной думе на заседании 17 февраля обсудили поддержку малого и среднего бизнеса.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», были приняты поправки в закон о налоге на имущество.

Около 7% компаний МСП в регионе перешли на общую систему налогообложения и платят налог на имущество организаций. Еще 106 организаций в течение 2021 года получат освобождение от его уплаты.

Такие льготы предоставят представителям пострадавших в пандемию отраслей: транспорту, гостиницам, общепиту, кинозалам, турфирмам, курортам, музеям, выставкам, сфере развлечений, спорту. Главное условие — сохранение численности персонала не менее 80%.

Областной бюджет понесет убытки — недополучит порядка 36 млн рублей. Когда депутаты поинтересовались, чем же придется «закрывать бреши», губернатор Валерий Радаев заявил, что принимать решения о выделении средств нужно взвешеннее.