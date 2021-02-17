Владимир Мухин: Никаких ларьков рядом с Крытым рынком быть не должно

На территории рядом с Крытым рынком и саратовским цирком недопустимо строительство торговых ларьков.

Об этом на брифинге 17 февраля заявил начальник Управления по охране культурного наследия Владимир Мухин.

Он напомнил, что территория входит в охранную зону памятников культурного наследия. Поэтому там допустимо размещение только каких-то временных объектов, сезонных ярмарок, летних кафе, детской площадки.

- Никаких объектов капитального строительства там быть не должно и не может, — подчеркнул Мухин.

Он напомнил, что по уже имеющимся на площади ларькам сейчас иски рассматриваются в суде.

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