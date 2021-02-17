Саратовцам стало проще получить повторное свидетельство в ЗАГСе

Получение повторного свидетельства в органах ЗАГС теперь упростилось благодаря вступившим с 1 января 2021 года изменениям в сфере регистрации актов гражданского состояния.

Повторное свидетельство или справка будут выдавать на основании соответствующей актовой записи, содержащейся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.

- Формирование единого цифрового архива стало прорывом в сфере регистрации актов гражданского состояния. Заявителям достаточно обратиться в ЗАГС по месту проживания, а не в отдел, где хранится первый экземпляр документа. Причем нужный документ будет выдан сразу в день обращения. С начала этого года сотрудниками отделов ЗАГС выдано порядка 1,3 тыс. повторных свидетельств, — рассказала начальник управления по делам ЗАГС Правительства области Юлия Пономарева.

Также восстановить потерянные или испорченные документы можно через портал «Госуслуги» или в МФЦ.

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