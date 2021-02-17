В Саратовской облдуме рассмотрят вопросы о нарушении законов со стороны депутатов от КПРФ

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В Саратовской облдуме сегодня на заседании, 17 февраля, рассмотрят вопросы о нарушении депутатской этики со стороны представителей фракции КПРФ и о нарушении закона о противодействии коррупции со стороны коммуниста Николая Бондаренко.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», эти вопросы есть в повестке заседания.

Напомним, ранее на заседании профильных комиссий облдумы обсудили случаи незаконного обогащения Николая Бондаренко за счет личного блога на YouTube и участие Бондаренко вместе с руководителем фракции КПРФ Александром Анидаловом в незаконной акции в Саратове 31 января.

Эти действия коммунистов ранее осудили депутат от «Единой России» и ЛДПР и общественность.

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