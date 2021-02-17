В Балакове пьяный мужчина забил мать до смерти, но не стал сообщать в полицию

Мужчина забил мать кулаками Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове Саратовской области арестован 46-летний мужчина по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, что привело к ее смерти.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено вечером 6 февраля в квартире дома по улице Рабочая.

По версии следствия, мужчина распивал алкоголь и захотел взять свой телефон, но не смог его отыскать. Когда раздался звонок, выяснилось, что мать спрятала аппарат от сына.

В приступе гнева он несколько раз ударил 72-летнюю женщину кулаками по голове и груди. Потом он запер мать в комнате, а сам лег спать. Утром он обнаружил, что женщина умерла, но в полицию не обратился. Тело нашла впоследствии знакомая, которая зашла в гости и увидела труп.

Установлено, что причиной смерти стала тупая травма груди и множественные переломы ребер, дыхательная недостаточность.

Мужчина свою вину признал и раскаялся.

Мужчина сознался в преступлении Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.