В Балакове пьяный мужчина забил мать до смерти, но не стал сообщать в полицию

Мужчина забил мать кулаками
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Балакове Саратовской области арестован 46-летний мужчина по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, что привело к ее смерти.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено вечером 6 февраля в квартире дома по улице Рабочая.
По версии следствия, мужчина распивал алкоголь и захотел взять свой телефон, но не смог его отыскать. Когда раздался звонок, выяснилось, что мать спрятала аппарат от сына.
В приступе гнева он несколько раз ударил 72-летнюю женщину кулаками по голове и груди. Потом он запер мать в комнате, а сам лег спать. Утром он обнаружил, что женщина умерла, но в полицию не обратился. Тело нашла впоследствии знакомая, которая зашла в гости и увидела труп.
Установлено, что причиной смерти стала тупая травма груди и множественные переломы ребер, дыхательная недостаточность.
Мужчина свою вину признал и раскаялся.
Мужчина сознался в преступлении
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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