За пять лет в Саратовской области отреставрировано около 20 исторических зданий

За последние пять лет в Саратовской области отреставрировано порядка 20 объектов культурного наследия.

Об этом на брифинге 17 февраля рассказал руководитель Управления по охране объектов культурного наследия Владимир Мухин.

Он привел примеры: дома на Затонской, 3, Университетской, 59, саратовский цирк, дом Чапаева в Пугачеве.

- Реставрация сама по себе — процесс трудоемкий и затратный. Гораздо больше работ проводится по приспособлению и ремонту, — сказал Владимир Мухин.

По его словам, таких работ за этот же период выполнено порядка 113. Например, на Московской, 34, 9, 164.

- Работа ведется постоянно, в зависимости от средств у пользователей или собственников зданий, — сказал Владимир Мухин.

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