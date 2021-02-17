В марте из Саратова в Санкт-Петербург можно будет летать ежедневно

С 3 марта 2021 года увеличивается количество рейсов из аэропорта «Гагарин» в Санкт-Петербург.

- Это связано с тем, что авиакомпания «Победа» вводит в расписание два дополнительных вечерних рейса по вторникам и четвергам в 20:30. Полеты станут ежедневными, кроме 16 и 23 марта, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе аэропорта.

«Победа» выполняет рейсы на самолетах Boeing 737-800, вместимостью 189 кресел.

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