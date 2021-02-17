За сутки в Саратовской области зарегистрировано 224 новых случая коронавируса

За сутки выявлено 224 новых случая коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

В Саратовской области за сутки зарегистрировано 224 новых случая коронавируса.

Всего на 17 февраля общее количество зараженных в регионе — 47 197, из них 42 145 человек выздоровели. За сутки вылечились 257 пациентов.

Среди новых заболевших 30 детей до 18 лет и 75 — старше 60.

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