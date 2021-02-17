В Саратове встали троллейбусы четырех маршрутов

В Саратове остановилось движение еще нескольких троллейбусных маршрутов.

Группа «Трамваи и троллейбусы Саратова» сообщает, что встали маршруты № 5, 5А, 7 и 11.

Движение прервано на участке от площади Ленина до остановки «Ламповая». Причина — обрыв контактной сети.

Напомним, ранее встали троллейбусы № 10, 4 и 15.

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