В час пик оказалось парализовано трамвайное движение в Саратове

Трамвайное движение было остановлено Фото: Екатерина Семенова

Почти все трамвайные маршруты Саратова встали утром 17 февраля.

Как сообщает группа «Трамваи и троллейбусы Саратова», в час пик стояло движение вагонов № 3, 5, 7, 8, 9, 10 и 11.

Большинство препятствий удалось устранить уже через несколько минут, а вот «тройки» и «одиннадцатые» простояли около получаса в самое напряженное для пассажиров время — в восемь утра.

Сейчас трамвайное движение восстановлено, но начались проблемы с троллейбусным. У остановки «Антонова» из-за ДТП встали троллейбусы №10. На Чернышевского у горпарка по этой же причине стоят № 4 и 15.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.