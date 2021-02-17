Девушка пострадала в ДТП на Большой Садовой в Саратове

ДТП на Большой Садовой Фото: ГИБДД по Саратову

На улице Большая Садовая в Саратове вчера, 16 февраля, случилось ДТП.

- В 22:40 напротив дома №192/208 41-летний водитель ВАЗ-21120 не соблюдал дистанцию до впереди движущейся «Лады Приора» и допустил столкновение, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.

За рулем «Приоры» был 23-летний водитель, но пострадала его пассажирка — 21-летнюю девушку госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.