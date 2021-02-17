Володин заявил о коррумпированности застройки в Саратове

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин высказался против точечной застройки Саратова.

Во время визита в город он предположил, что вся застройка коррумпирована. Видео с его выступлением публикует группа сторонников спикера Госдумы.

- Потому что невозможно получить в центре города участок. Получают вначале место под автостоянку, а потом, с четверга на пятницу, за ночь, это место уже берут и разрешают использовать под застройку. Или что-то там ставят на нем — маленький сарайчик, а потом отводят уже там большую территорию за 3 рубля, — привел он пример.

Он отметил, что город ничего не получает от продажи земли, хотя вся она роздана.

- Для города это огромный ущерб. Невосполнимый ущерб, — заявил он.

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