Панков пообещал оказать помощь погорельцам в Балаково

На участившиеся пожары и необходимость оказать помощь погорельцам в Балаково указал депутат Госдумы Николай Панков. Сегодня, 16 февраля на проезде Строителей в Балаково загорелся многоквартирный дом.

- Сейчас связался со своим помощником в Балаково. Там произошла трагедия. Загорелся дом. Люди остались и без жилья и без имущества. Хорошо, что никто не пострадал.Поручил выяснить, какая помощь нужна жителям сгоревшего дома на ул. Академика Жука. Обязательно окажу нуждающимся помощь. Постараюсь встретиться во время рабочей поездки в Балаково.

Конечно, власти необходимо разместить людей. Обеспечить питание и быт. Главное ,чтобы никто не остался без внимания и защиты. Провести обследование дома и найти решение, что дальше будет с жильем для жителей. Конечно, провести расследование и установить причину пожаров. Это не один дом в этом микрорайоне подвергшийся возгоранию. - написал Панков.

Дом №10 по проезду Строителей с восемью квартирами был построен в 1959 году и на сегодняшний не признан аварийным.

Недавно, ночью 13 февраля, рядом сгорел "клопятник" по адресу дом №27 по ул. Академика Жук. Правда он на момент пожара уже был не жилой. Ранее его признали аварийным и расселили.