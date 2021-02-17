Миллион рублей заплатит водитель из Ершовского района за сбитого насмерть ребенка

В Ершовском районе вынесен приговор по делу о гибели ребенка в ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, виновным в нарушении ПДД признан 25-летний местный житель.
Около 10 вечера 10 июля прошлого года автомобиль Kia Cerato под управлением мужчины ехал по улице Кривошеева в Селе Орлов Гай. Водитель был пьян и на большой скорости вылетел на обочину, где сбил 12-летнюю девочку.
После этого водитель уехал с места аварии, а ребенок скончался.
Суд отправил мужчину в колонию общего режима на семь лет. Он заплатит семье погибшей девочки миллион рублей.
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