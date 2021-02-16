Руководитель следственного управления Анатолий Говорунов встретился с кадетом Александром Петриковым

Анатолий Говорунов встретился с кадетом Александром Петриковым Фото: СУ СКР по Саратовской области

12 февраля 2021 года руководитель следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области Анатолий Говорунов посетил кадетов ГБОУ Саратовской области «Саратовская кадетская школа-интернат №1 имени Б.Н. Ерёмина».

В ходе общения с преподавательским составом и учащимися Анатолий Говорунов познакомился с 17-летним Александром Петриковым.

Саша родился в 2003 году в простой семье в Орловской области в небольшом поселке Залегощь. С 2007 года он воспитывается опекуном, которым стала его сестра Лилия. Тяжелые события, выпавшие на долю их семьи, Саша помнит плохо, так как тогда ему было всего три года, и рассказать о них проще со слов его сестры.

В 2002 году, после окончания школы она поступила в Саратовскую государственную академию права (ныне – Саратовская государственная юридическая академия). Лиля успешно и с интересом познавала юриспруденцию. Когда настало время сдавать государственные экзамены, случилось огромное горе, скоропостижно скончалась их с Сашей мама, а в скором времени умер отец Саши. Мальчик остался сиротой.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

После вручения диплома Лилия поехала за Сашей в Орловскую область, оформила опеку и забрала 3-летнего брата с собой в Саратов. С детских лет сестра, фактически ставшая для мальчика мамой, прививала Саше любовь к спорту, водила в бассейн, на различные спортивные секции.

В 2018 году Александр стал кадетом ГБОУ СО «СКШ №1 им. Б. Н. Ерёмина». За время обучения в кадетской школе он показал высокие результаты в учебе и спорте.

В этом году Александр заканчивает кадетскую школу. В беседе с руководителем следственного управления Анатолием Говоруновым, он рассказал, что мечтает поступить в Академию Следственного комитета Российской Федерации и в дальнейшем работать следователем, быть, сильным, мужественным и служить Родине.

Руководитель следственного управления Анатолий Говорунов, побеседовав с Александром Петриковым, похвалил его на достигнутые успехи в учебе и спорте, а также интерес к профессии следователя. В следственный орган была приглашена опекун Александра – Лилия Башировна. Поговорив с ней, руководитель следственного управления рассказал о требованиях, предъявляемых к абитуриентам, желающим поступить в высшие учебные заведения СК России, а также рассказал, какие документы необходимы для успешного поступления юноши в ВУЗ Следственного комитета России.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

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