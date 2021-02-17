В Ртищеве 75-летняя изнасилованная женщина выбила дверь, чтобы выбраться из горящего дома

Под видом газовика мужчина напал на престарелую женщину
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Ртищеве Саратовской области вынесен приговор 40-летнему ранее судимому мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в покушение на убийство, поджоге, разбое и изнасиловании женщины.
Установлено, что вечером 28 мая он под видом сотрудника газовой компании пришел к 75-летней женщине. Та открыла дверь, но отказалась его впустить, тогда злоумышленник толкнул пенсионерку и в коридоре изнасиловал ее.
После этого мужчина потребовал денег, но не удовлетворился 450 рублями, которые получил, и принялся ранить свою жертву кухонным ножом.
Получив еще три тыс. рублей, он несколько раз ударил женщину по голове настольной лампой и термосом, а потом принялся душить.
Когда жертва потеряла сознание, мужчина обыскал квартиру, но не нашел ничего ценного, кроме мобильного телефона. Тогда он решил сжечь женщину, для чего подпалил занавески, одеяла и матрас, открыл конфорки газовой плиты и ушел, заперев дверь снаружи.
Женщина, несмотря на преклонный возраст, сумела спастись. Она пришла в себя, потушила огонь, перекрыла газ, выбила дверь и прибежала к соседям, которые вызвали скорую помощь и полицию.
Грабитель и насильник лишился свободы на ближайшие 15 лет
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Суд отправил мужчину в колонию особого режима на 10 лет и после этого на пять лет в тюрьму.
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