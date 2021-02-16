В 2021 году на ремонт дорог в Энгельсском районе выделено более 600 млн рублей

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Безопасность дорожной инфраструктуры и ее развитие на территории Энгельсского района обсудили в рамках круглого стола в Энгельсском отделении партии «Единая Россия». В мероприятии принял участие председатель регионального общественного совета проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» Сергей Андронов, заместитель главы администрации ЭМР по ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи Владимир Попеко, исполняющий полномочия секретаря местного отделения партии Дмитрий Плеханов и представители депутатского корпуса, комитета ЖКХ и общественности.

В рамках круглого стола было принято решение о создании при каждой дороге общественного мониторинга со стороны депутатов и активных жителей. В рамках мониторинга будет вестись постоянная работа по проверке качества дорожных работ на каждом этапе строительства дорожного полотна, обсуждение и взаимодействие с представителями администрации.

Еще одним немаловажным вопросом стало вовлечение депутатского корпуса и общественности в обсуждение строительства дорог и тротуаров в рамках проекта «Безопасные дороги». Процедура взаимодействия будет проходить через первичные отделения партии «Единая Россия», а также через встречи муниципальных депутатов на местах. По итогу работы задача партии не допустить ситуацию прошлого года, когда подрядная организация провалила большую часть работ по выигранным контрактам.

Энгельсским местным отделением планируется запустить процедуру голосования по ремонту наиболее востребованных среди жителей участков дорог. Голосование будет проведено онлайн — это даст возможность каждому жителю принять участие и высказать свою точку зрения. На основании результатов голосования дороги, набравшие наибольшее количество голосов, будут отремонтированы в 2021 году.

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- Сегодня обсудили реализацию проекта «Безопасные дороги» в нашем районе. Сейчас в Саратовской области запущен масштабный цикл обновления и модернизации всех сфер социальной инфраструктуры. В том числе и дорожной. В ближайшее время будет запущена процедура создания общественного мониторинга в рамках проекта «Безопасные дороги», а также проведения голосования, где каждый сможет проголосовать за понравившийся вариант. Данные практики позволят показать прозрачность в работе местной власти, — прокомментировал Дмитрий Плеханов.

За 2020 год в Энгельсе отремонтировано более 35 км дорожного полотна и более 11 км пешеходных дорожек. В 2021 году объемы ремонтных работ планируется увеличить. Объем финансирования составит более 600 млн рублей, из которых более 300 млн рублей — это средства от транспортного налога, перешедшего в муниципалитет по инициативе депутатов Государственной думы фракции «Единая Россия». Основной акцент реконструкции будет направлен на обновление пешеходной части города.