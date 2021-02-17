До -25 градусов и без осадков: синоптики рассказали о том, какой будет погода в Саратовской области в среду

В Саратовской области сегодня, 17 февраля, осадков не будет, а вот туман будет. Видимость составит 500–1000 метров.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, на дорогах будет скользко. Ветер северо-восточного направления подует со скоростью 3–8 м/с.
Температура днем поднимется до -15…-20 градусов, но на севере области местами будет похолодание до -25 градусов.
В 2020 году 17 февраля было теплее — +2…-3 градуса.
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