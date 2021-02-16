В Саратовской области на отлов бродячих животных потратят 7,5 млн рублей

В Саратовской области на отлов бродячих животных в 2021 году из регионального бюджета выделено 7,5 млн рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии области, полномочиями на мероприятия по отлову наделены органы местного самоуправления.

Кроме отлова и содержания питомцев в приютах, их будут вакцинировать от бешенства и обрабатывать от паразитов, а также стерилизовать.

В феврале в Новобурасском районе открылся частный межрайонный приют. Некоторые муниципалитеты уже заключили с ним договоры.

Также в Заводском районе Саратова по инициативе спикера ГД Вячеслава Володина строится приют на 300 особей.

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