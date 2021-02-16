В Саратове иностранец пытался подкупить полицейского за помощь в оформлении вида на жительство

На иностранца завели уголовное дело за попытку подкупа полицейского в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по версии следствия, 10 февраля 21-летний парень обратился к полицейскому и попросил помочь оформить вид на жительство в РФ.

Правоохранитель не захотел брать деньги и предупредил мужчину о последствиях коррупционного поведения. Тот все равно настаивал на своем.

В итоге на гражданина завели уголовное дело. Расследование продолжается.

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