В Саратове иностранец пытался подкупить полицейского за помощь в оформлении вида на жительство

На иностранца завели уголовное дело за попытку подкупа полицейского в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по версии следствия, 10 февраля 21-летний парень обратился к полицейскому и попросил помочь оформить вид на жительство в РФ.
Правоохранитель не захотел брать деньги и предупредил мужчину о последствиях коррупционного поведения. Тот все равно настаивал на своем.
В итоге на гражданина завели уголовное дело. Расследование продолжается.
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