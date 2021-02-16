Растет заболеваемость ОРВИ в Саратовской области

В Саратовской области растет заболеваемость ОРВИ.

Об этом на заседании координационного совета рассказала руководитель Роспотребнадзора области Ольга Кожанова.

По данным ведомства, превышение эпидемиологического порога зафиксировано во всех возрастных группах, кроме детей до двух лет. Значительный прирост, на 7%, выявлен среди ребят 7–14 лет.

Ольга Кожанова призвала обращать внимание на уровень заболеваемости в учебных заведениях, когда отмененные из-за морозов уроки возобновятся. При превышении его на 20% следует уходить на дистанционное обучение.

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