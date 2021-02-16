В Саратовской области снимут еще ряд ограничений

В Саратове проходит заседание координационного совета
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 16 февраля, проводит заседание координационного совета по противодействию коронавирусу.
Во вступительном слове глава региона рассказал о планах по дальнейшему снятию ограничений.
- В связи со снижением заболеваемости продолжится снятие ограничений. В планах — продление времени работы общепита и дальнейшее повышение наполняемости зрительных залов, — сказал Валерий Радаев.
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