В Саратовской области снимут еще ряд ограничений

В Саратове проходит заседание координационного совета

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 16 февраля, проводит заседание координационного совета по противодействию коронавирусу.

Во вступительном слове глава региона рассказал о планах по дальнейшему снятию ограничений.

- В связи со снижением заболеваемости продолжится снятие ограничений. В планах — продление времени работы общепита и дальнейшее повышение наполняемости зрительных залов, — сказал Валерий Радаев.

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