Житель Ленинградской области купил в Саратове наркотики и повез их поездом

У мужчины при себе был пакет с наркотиками
В Мордовии транспортные полицейские задержали 36-летнего жителя Ленинградской области, который купил наркотики в Саратове.
Как сообщили в пресс-службе Рузаевского ЛО МВД России на транспорте, в поезде из Адлера в Барнаул при досмотре мужчины в кармане его джинсов нашли пакет с растительным веществом зеленого цвета, которое оказалось марихуаной, весом 30,5 грамма.
Задержанный рассказал, что забрал наркотик в Саратове из «закладки», часть употребил сразу, а остальное забрал с собой в поездку.
На мужчину возбудили дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
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