График работы почтовых отделений в Саратове на 23 февраля

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Работа отделений «Почты России» изменится на время праздничных дней.
Как сообщили «КП-Саратов» в УФПС региона, 20 февраля время работы отделений сокращается на час.
Обычное расписание предусмотрено 21 и 24 февраля. А 22 февраля отделения будут работать по графику субботы.
Выходным днем для всех отделений установлен 23 февраля.
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