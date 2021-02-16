График работы почтовых отделений в Саратове на 23 февраля

.

Работа отделений «Почты России» изменится на время праздничных дней.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФПС региона, 20 февраля время работы отделений сокращается на час.

Обычное расписание предусмотрено 21 и 24 февраля. А 22 февраля отделения будут работать по графику субботы.

Выходным днем для всех отделений установлен 23 февраля.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.